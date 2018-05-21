Reng-i Hakkari Ramazan Şenliği

Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, her akşam renkli görüntülere sahne oluyor. Hakkari Belediyesinin Reng-i Hakkari Ramazan Şenliğine dün akşam Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı M. Nurullah Karaman, eşi Gül Karaman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Erhan Okay, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Ayhan Tunç, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Abdi Arslan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

‘Reng-i Hakkari’ topluluğu sanatçıları sırasıysa sahne alarak birbirinden güzel şarkılarla binlerce kişiye neşeli dakikalar yaşattılar.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, her geçen gün daha da güzel etkinlikler düzenleyen Hakkari Belediyesi ekibine teşekkür etti.

Vali Toprak ve beraberindekiler, daha sonra esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla aynı masalarda çay içip sohbet ettiler.