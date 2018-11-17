Reng-i Hakkari sanat topluluğun'dan vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkâri Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Rengi Hakkâri Sanat Topluluğu, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Rengi Hakkâri Sanat Topluluğu, bu ayın başında göreve başlayan Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Reng-i Hakkâri Sanat Topluluğu eğitmenleri ve çalışanlarıyla bir süre sohbet ederek nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Daha sonra Hakkâri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, sanat topluluğu olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Akbıyık'a bilgi verdi.