Sağlık-Sen Hakkari Şubesi 2. Olağan Kongresi yapıldı

Olağan Genel Kongresi yapıldı. Tek liste halinde gidilen kongrede 16 yıllık Başkan Feysel Çiftçi güven tazeledi.

Hakkari Devlet Hastanesi konferans salonunda yapılan Sağlık Sen Hakkari Şubesi 2. Olağan Genel Kuruluna Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları Abdülaziz Aslan ve Himmet Bayar, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve üyeler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası Başkan Feysel Çiftçi ve protokol üyeleri konuşma yaptı.

Başkan Çiftçi, "Ülkemiz genelinde 250 bini aşan üye sayımızla büyük bir aile olmanın onurunu yaşıyoruz. Sağlık-Sen üyeleri olarak halkımızın ve güzel vatanımızın hizmetinde 23. altın yıla koşmanın haklı gururu içindeyiz. Sağlıkta şiddet olayları ile defalarca karşılaştık. Şiddeti önlemeye dönük şiddet uygulayanların tutuklanması ve ağır cezalar alması gibi önemli yasal düzenlemeler getirildi. Ancak tutuklu yargılama konusunda bazı sorunlar nedeniyle uygulanamadığını görüyoruz. Cezaların caydırıcı niteliği mutlaka güçlendirilmelidir. Sahada, Hakkarimizin tüm sağlık tesislerinde ayak basmadık yer bırakmadık. Önümüzdeki süreçte bu ziyaretlerimizi daha da artıracak her zaman ve zeminde ilgili paydaşlarla iletişimde sizlerin sesi, sizlerin sözü olacağız. İnşallah dün olduğu gibi yarın da Hakkari’de son derece gayretle ve bir ekip ruhu içinde sendikal mücadelemize devam edeceğiz. Genel merkezimizle uyum içerisinde, onların tam desteği sayesinde Hakkari’de siz değerli sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarıyla ve idarecilerimizle bu ülke için hizmet etme bilincimizden asla taviz vermeyeceğiz. Bir kez daha ifade ediyorum; Sağlık-Sen olarak ilimizde çalışanlarımızın taleplerinin, dertlerinin, sıkıntılarının Ankara’da da her zaman takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Tek liste halinde gidilen kongrede 16 yıllık Sağlık-Sen Başkan Feysel Çiftçi, 100 delegenin kullandığı oyların çoğunu alarak yeniden başkan seçildi.