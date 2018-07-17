Sahte rapor operasyonunda 39 gözaltı

Hakkari ve Van’daki eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısının 39 olduğu belirtildi.

Hakkari Devlet Hastanesinde engelli sağlık kurulu raporlarında sahtecilik yapıldığının ve sahte raporlarla kamunun zarara uğratıldığının öğrenilmesi üzerine Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 6 ay süren teknik dinleme ve fiziki takibin sonucu 13 Temmuz günü Hakkari merkezli olmak üzere Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Van ilinde eş zamanlı ’Beyaz Önlük’ operasyonu yapıldı. Operasyon sonucunda hastanede çalışan kamu personelleri ile sahte sağlık kurulu raporlarını kullanan şüpheli 39 şahıs gözaltına alındı. Kamuda çalışan şüpheli şahısların sahte sağlık kurulu raporları karşılığında para alarak menfaat sağladıkları, sahte sağlık kurulu raporu olan şüpheli şahısların ise bu raporlarla engelli aylığı, vergi indirimi, evde bakım hizmetleri, araç alımında ÖTV ve MTV indirimi, engelli olarak işe başlama ve askerlik hizmetinden muaf olmak amacıyla kullandıkları ve bu kapsamda şüpheliler hakkında “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Resmi Belgeyi Bozmak Yok Etmek veya Gizlemek, Bilişim Sistemine İzinsiz Girmek, Sistemi Engellemek, Bozmak Verileri Yok Etmek veya Değiştirmek” suçlarından yürütülen soruşturma neticesinde; usulsüz olarak sahte engelli raporuyla ÖTV ve MTV indiriminden faydalanmak suretiyle alındığı tespit edilen bir adet araca da el konuldu. Yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri devam eden 39 şüpheli şahsın adli makamlara sevk edileceği belirtildi.