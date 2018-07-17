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17 Temmuz 2018 13:11

Sahte rapor operasyonunda gözaltına alınan 39 kişi adliyeye sevk edildi

Hakkari ve Van’da sağlık raporunda sahtecilik yaptıkları ve bu raporlarla kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 39 kişi adliyeye sevk edildi.

Sahte rapor operasyonunda gözaltına alınan 39 kişi adliyeye sevk edildi

17 Temmuz 2018 13:11


Yaklaşık bir hafta önce Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ay süren takip, dinlenme ve fiziki takip sonucunda Hakkari merkezli olmak üzere Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Van’da eş zamanlı olarak başlatılan operasyonlarda, hastanede çalışan bazı kamu personelleri ile aralarında sivillerin de bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğünün “Beyaz Önlük” adını verdiği operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 39 şüpheli, adliyeye sevk edildi.




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