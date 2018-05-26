Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Şemdinli ilçesi Altınsu Mahallesi Elde mevkii olarak isimlendirilen bölgede, henüz yapımı devam eden kalekol inşaatına PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca 3 adet roket atılmıştır. Atılan roketler sonucunda herhangi bir zayiatın olmadığı tespit edilmiştir. Eylemi gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için Polis Özel Harekat unsurları tarafından başlatılan operasyonda arazide yapılan iz takibi sonucu sıcak temas sağlanmış ve 1 kadın 1 erkek olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede asker, jandarma ve polis tarafından geniş çaplı operasyon ve arama faaliyetleri devam etmekte olup, mevcut ise diğer terör örgütü mensuplarının da yakalanmaları için İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli yoğun faaliyetlere devam edilmektedir" denildi.