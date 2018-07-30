Salep ekmek kapısı oldu

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde yaşayan vatandaşlar, ovada çapayla topraktan çıkardıkları salep bitkisini satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Salebin kilosunu 30-40 TL’ye sattığını belirten Nahide Fırat, çocuklarının okul ihtiyaçlarını bu şekilde karşıladığını söyledi.

Her gün kızlarıyla birlikte suluk alanlarda çapayla toprağı kazarak salep topladığını belirten 7 çocuk annesi Nahife Fırat, “Sabah erken saatlerinde kızlarımla ovaya gelerek topladığım 5 ile 6 kilo salep bitkisini köyde bir alıcıya vererek 30-40 TL kazanıyorum. 7 çocuğumun geçimini bu şekilde sağlıyorum. Kilosunu 30 ile 35 TL’ye veriyoruz. Salebin yaklaşık 2 ay ömrü var. Kazandığım parayla okul okuyan çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılıyorum" dedi.

Sabah evden çıktığını belirten 6. sınıf öğrencisi Necla Fırat ise “Okul ihtiyaçlarımız için kızgın güneşin altında salep topluyoruz. Okul masraflarımızı böyle çıkartıyoruz. Günde 2 kilo toplayabiliyorum. Kendi ihtiyaçlarımız kendimiz karşılıyoruz. Okul için kitap, defter, kalem, ayakkabı ve kıyafet alıyoruz" dedi