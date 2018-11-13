Şampiyon sporcular Sülük Gölü'nün çevresini temizledi

Hakkari'nin ilk ve tek rafting takımı, antrenmanlarını sürdürdüğü Sülük Gölü'nün çevresini temizledi.

Son bir sene içerisinde ülkenin değişik illerinde katıldığı şampiyonalarda derece alan Cilo Rafting Takımı, antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Antrenman yaptıkları ve çevresi çöp ile atıklarla dolu olan Merzan Mahallesi'ndeki Sülük Gölü etrafında temizlik çalışması yapan rafting takımı, vatandaşın da takdirini topladı.

Gölün etrafının çöp ve çeşitli atıklarla dolu olduğunu belirten vatandaşlar, kent merkezindeki tek doğal gölün ve sazlık alanın hızla kirletildiğini belirttiler. Vatandaşlar, “Belediyemiz tarafından oturakların yerleştirildiği göl çevresi rengarenkti. Ancak şimdilerde ise bazı mahalle sakinleri tarafından gölün her tarafı çöp ve atıklarla doldurulmuş. Soğuk hava şartlarında rafting antrenmanlarını gölde sürdüren Cilo Rafting Takımı yönetici ve sporcuları, gölün çevresindeki çöpleri topladılar. Duyarlı vatandaşlar olarak kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu ise, gölün Hakkari kent merkezi için çok önemli bir doğal güzellik olduğunu söyledi. Tansu, “Bizler Cilo Rafting Takımı olarak bu havada Zap Vadisi'nde antrenmanlarımızı yapamıyoruz. Mecburen burada yapıyoruz. Ancak bu güzel gölün çevresi çöp, kül ve çeşitli atıklarla doludur. Yani hepimizin bahçesi olan doğal güzelliği yok ediyoruz. Birileri de lağım dökmüş. Geçen hafta da burada antrenman yaptık, ancak göl suyundan veya çevresinden herhangi bir koku yoktu. Bu hafta geldiğimizde gördük ki gölün araç yolu tarafına birileri vidanjörlerle lağım suyu boşaltmış. Bu da çevreye büyük bir koku yaymış. Sporcularımız rahatsız oldu, çalışamadık. Bizlerde kısa bir çalışmadan sonra bütün takım olarak göl içerisinde ve çevresinde bulunan çöpleri toplamaya başladık. Amacımız, çalışma yaptığımız her yeri temiz hale getirmektir. Yaz boyunca Zap Vadisi'nde antrenman yaptığımız bölgeleri de bu şekilde temizliyorduk. Sülük Gölü'ne sahip çıkılmalıdır” dedi.