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27 Mayıs 2018 09:51

Sanatçı İbrahim Cuşan Hakkari’de konser verdi

İlahi sanatçısı İbrahim Cuşan, Hakkarililere unutulmaz bir konser verdi.

Sanatçı İbrahim Cuşan Hakkari’de konser verdi

27 Mayıs 2018 09:51


Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ramazan şenliği renkli görüntülere sahne oluyor. Sahneye çıkan ilahi sanatçı İbrahim Cuşan, birbirinden güzel ilahiler seslendirdi. İlahileri ile Hakkarililere unutulmaz dakikalar yaşatan sanatçı Cuşan’ın konserine Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Erhan Okay, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, Hakkari Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü İsa Ölmez ile yüzlerce kişi izledi.


Başkan Vekili Epcim ve beraberindekiler, çarşı merkezinde esnafları da ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Eğitim-Bir-Sen Hakkari Şube Başkanı, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan ve beraberindekiler de bir süre Epcim’le sohbet ederek, ilde yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.




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