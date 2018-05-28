Sanatçı Murat Anlar Hakkari’de konser verdi

Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ramazan şenliği, her akşam değişik sanatçıları konut ediyor. Hakkari halkının çocuklarıyla yoğun ilgi gösterdiği Ramazan şenliği, kent merkezine ayrı bir renk katıyor.

Değişik etkinliklerin ardından sahne alan sanatçı Murat Anlar, birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Hakkarililere unutulmaz dakikalar yaşatan sanatçı Anlar, Hakkarililerin misafirperverliğine hayran kaldığını belirterek teşekkür etti.

"Sana Geldik Ya Resul, Murad-ı aşk, Yak Beni Allah, Ya Resulallah ve Güllerin Efendisi" gibi birçok eseri bulunan ilahi sanatçısı Murat Anlar’ın Hakkari’de konser vermesi büyük ilgi gördü.