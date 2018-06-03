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03 Haziran 2018 10:20

Sanatçı Seyfullah Çakmak Hakkari’de konser verdi

Hakkari Belediyesi tarafından organize edilen Ramazan etkinlikleri kapsamında ünlü ilahi sanatçısı Seyfullah Çakmak bir konser verdi.

Sanatçı Seyfullah Çakmak Hakkari’de konser verdi

03 Haziran 2018 10:20


İftarlarını açar açmaz çocukları ile birlikte etkinlik alanına akın eden Hakkarili vatandaşlar, birbirinden güzel programları izlemenin mutluluğunu yaşıyorlar. Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve her akşam değişik sanatçıların sahne aldığı Ramazan şenliğinde, bu akşam birçok ilahi albümü bulunan sanatçı Seyfullah Çakmak sahne aldı.


Binlerce kişinin katıldığı konserde sanatçı Seyfullah Çakmak, Peygamberimizin (s.a.v.) hayatı ile ilgili bilgiler verdi.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçı Çakmak, birbirinden güzel ilahiler seslendirerek Hakkari gecelerine renk kattı.


Her akşam değişik sanatçıları dinlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Hakkarili vatandaşlar, Ramazan şenliklerinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.




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