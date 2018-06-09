Sanatçı Yusuf Güney Hakkari’de konser verdi.

Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve her akşam değişik sanatçıların sahne aldığı Ramazan şenliği renkli görüntülere sahne oluyor.

Şenliğe katılan yüzlerce Hakkarili, sanatçı Yusuf Güney’in söylediği şarkılar eşliğinde gece geç saatlere kadar eğlendi.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı konserde yüzlerce polis memuru görev yaptı. Aşırı izdihamdan dolayı kaybolan çocuklara ise polis memurları sahip çıkarak, anons ettirip ailelerine teslim ettiler.

Caddenin her dört yakasının dolması üzerine ise aileler çok katlı binalara çıkarak balkonlarda ve pencerelerde konseri izlediler. Sahneye çıkan Hakkarili çocuklar ise sanatçının parçalarına eşlik ettiler.

O Ses Türkiye yarışmasında dereceye giren Hakkarili sanatçı Bülent Kuşar da sahneye çıkarak sanatçı ile birlikte şarkılar seslendirdi. Binlerce kişinin katıldığı konser olaysız bir şekilde sona erdi.