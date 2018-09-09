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Şehit Er İnaltekin için Hakkari’de tören düzenlendi


Esendere mevkii Aslankaraş Hudut Karakolunda malzeme sevki ile görevli olduğu aracın devrilmesi sonucu şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin için tören düzenlendi. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, polis ve askeri personel katıldı.


Saygı duruşu ile birlikte şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin’in naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehidimizin naaşı helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na gönderilerek buradan da uçakla memleketi Adana’ya uğurlandı.

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