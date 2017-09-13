Şehit güvenlik kurucusu toprağa verildi

Şehit Altınkum için Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığında sabah saatlerinde bir tören yapıldı. Şehidin özgeçmişi ve duaların okunmasının ardından 11 çocuk babası şehit Fevzi Altınkum’un naaşı defnedilmek üzere ilçeye bağlı Üzümkıran köyüne getirildi. Altınkum’un cenazesi, gözyaşları arasında köydeki mezarlıkta toprağa verildi.

Törene İlçe Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İlçe Cumhuriyet Savcısı Serkan Çelbek, AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül, Şemdinli Güvenlik Kurucuları Derneği Başkanı Übeydullah Şen ve vatandaşlar katıldı.