Şehit korucular için uğurlama töreni

Şemdinli ilçesine bağlı Kayalar köyündeki Kırçimenlik Üs Bölgesi yolunda arama tarama faaliyeti esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen güvenlik korucuları Ayhan ve Adil Özer için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Uğurlama törenine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, vali yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban, Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Sadi Özatak, polis memurları, askerler ve kurum amirleri katıldı.

Törende, şehitlerin özgeçmişleri okundu. Hakkari Müftüsü Faruk Görsüz’ün yaptığı duanın ardından şehitlerin naaşları helikopterle Şemdinli’nin Derecik Beldesi’ne gönderildi.