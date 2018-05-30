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30 Mayıs 2018 11:43

Şehit Uzman Çavuş Kolcu için tören düzenlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu için Hakkari’de tören düzenlendi.

Şehit Uzman Çavuş Kolcu için tören düzenlendi

30 Mayıs 2018 11:43


Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komando Vekili Albay Umut Öztürk, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Adalet Komisyonu Başkanı Sezgin Kuruyamaç, Vali Yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti milletvekili adayları Av. Abdulmecit Tahran, Nurettin Fırat, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askeri personel katıldı. Saygı duruşu ile birlikte Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdullah Kolcu’nun naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehidin naaşı memleketi Ankara’ya gönderilmek üzere helikopterle Van’a uğurlandı




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