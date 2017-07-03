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03 Temmuz 2017 12:07

Şehit Uzman Çavuş Sezer için uğurlama töreni

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer için uğurlama töreni düzenlendi.

Şehit Uzman Çavuş Sezer için uğurlama töreni

03 Temmuz 2017 12:07


Çukurca ilçesi Seytu Dağı bölgesinde yürütülen Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin-2 Operasyonu sırasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından döşenen EYP’nin patlaması ile uçuruma yuvarlanarak yaralanan Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde şehit oldu. Mersin’in Tarsus ilçesi doğumlu olan 29 yaşındaki Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürü. S. Suvat Dilberoğlu ve kurum amirleri katıldı.


Saygı duruşunun ardından şehit Sezer’in özgeçmişi okundu. Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından okunan duanın ardından şehit Sezer’in cenazesi arkadaşları tarafından helikoptere taşınarak memleketi Mersin’e uçakla gönderilmek üzere Van’a uğurlandı.




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