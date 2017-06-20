Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 12:25

Şehit yüzbaşı için uğurlama töreni

Hakkari-Çukurca karayolunda teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olan Ankaralı Yüzbaşı Murat Üçöz için uğurlama töreni düzenlendi.

Şehit yüzbaşı için uğurlama töreni

20 Haziran 2017 12:25


Dün akşam saatlerinde Hakkari-Çukurca karayolunun Depin bölgesinde Van istikametine giden konvoya bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan 33 yaşındaki Murat Üçöz için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Şehit Üçöz’ün cenaze törenine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Hasan Ongu, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Gökgöz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ayhan Dal, AK Parti Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat, kurum müdürleri ve askerler katıldı.


Yapılan saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişinin okunması ve Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duaların ardından şehidin cenazesi memleketi Ankara’ya uğurlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
HAKKARİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:30
  • Güneş :04:37
  • Öğle :12:17
  • İkindi :16:11
  • Akşam :19:37
  • Yatsı :21:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!