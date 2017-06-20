Şehit yüzbaşı için uğurlama töreni

Dün akşam saatlerinde Hakkari-Çukurca karayolunun Depin bölgesinde Van istikametine giden konvoya bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan 33 yaşındaki Murat Üçöz için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Şehit Üçöz’ün cenaze törenine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Hasan Ongu, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Gökgöz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ayhan Dal, AK Parti Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat, kurum müdürleri ve askerler katıldı.

Yapılan saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişinin okunması ve Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duaların ardından şehidin cenazesi memleketi Ankara’ya uğurlandı.