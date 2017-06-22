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22 Haziran 2017 10:35

Şehit Yüzbaşı Üçöz için mevlit okutuldu

Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kadir Gecesi nedeniyle düzenlenen programda Şehit Yüzbaşı Murat Üçöz ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şehit Yüzbaşı Üçöz için mevlit okutuldu

22 Haziran 2017 10:35


Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı başından beri devam eden ve birçok ünlü sanatçının sahne aldığı etkinliklerde şehitler için Türkçe ve Kürtçe Mevlid-i Şerif okutuldu. Hakkari İl Müftülüğü imamları, bir süre önce askeri konvoya düzenlenen saldırı sonucu şehit olan Ankaralı yüzbaşı Murat Üçöz ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okuyarak dua ettiler.


Program sonunda ailelere tatlı, lokma, şekerleme, kandil simidi, şerbet ve çay ikramı yapıldı.


Hakkarili vatandaşlar, bu güzel programı düzenleyen Hakkari Valiliği, Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Cinegold’s yetkililerine teşekkür ettiler.




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