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22 Mayıs 2018 10:19

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Irak’ın kuzeyinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan iki asker, Hakkari’de yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.

Şehitler memleketlerine uğurlandı

22 Mayıs 2018 10:19


Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin Kuzey Irak/Awdalkewi Dağı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından dün hafif silah taciz ateşi açılmıştı. Saldırıda evli 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Mehmet Türken (Kırıkkale) ile evli 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan (Mersin) şehit düşmüştü. Şehit askerler için sabah saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugayında uğurlama töreni düzenlendi.


Uğurlama törenine Hakkari Vali yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Güvenlik Köy Korucuları Derneği Başkanı Sadi Özatak, Şehit Uzman Çavuş Mehmet Türken’in eşi ve çocukları, polis memurları, askerler ve kurum amirleri katıldı.


Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından Hakkari Müftüsü Faruk Görsüz’ün yaptığı duadan sonra şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlanmak üzere helikopterle Van’a gönderildi.




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