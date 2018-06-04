Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 10:04

Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan 3 asker, törenle memleketlerine uğurlandı.

Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı

04 Haziran 2018 10:04


Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç (Adana), Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan (Kayseri) ile Piyade Sözleşmeli Er Süleyman Sevim (Kırşehir), dün saat 17.50 sıralarında Dağlıca-Aktütün yolunun emniyetini sağladıkları sırada teröristlerce açılan ateş sonucu şehit oldu. Şehit askerler için sabah saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen uğurlama töreni saygı duruşuyla başladı. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Taynç, vali yardımcıları Mehmet Nurullah Karaman ve Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Özel İadesi Genel Sekreteri Osman Kızılban, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askeri personelin katıldığı törende, şehitlerin özgeçmişleri okunarak İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından dua edildi.


Daha sonra şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlanmak üzere helikopterle Van’a gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç