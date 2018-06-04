Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı

Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç (Adana), Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan (Kayseri) ile Piyade Sözleşmeli Er Süleyman Sevim (Kırşehir), dün saat 17.50 sıralarında Dağlıca-Aktütün yolunun emniyetini sağladıkları sırada teröristlerce açılan ateş sonucu şehit oldu. Şehit askerler için sabah saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen uğurlama töreni saygı duruşuyla başladı. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Taynç, vali yardımcıları Mehmet Nurullah Karaman ve Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Özel İadesi Genel Sekreteri Osman Kızılban, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askeri personelin katıldığı törende, şehitlerin özgeçmişleri okunarak İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından dua edildi.

Daha sonra şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlanmak üzere helikopterle Van’a gönderildi.