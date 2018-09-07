Şehrin prestijini zedeleyen barakalar kaldırıldı

İçme suyu ve yolların asfaltlanmasına yönelik çalışmaların geceli gündüzlü olarak devam ettiği Hakkari’de, kentin görünümünü bozan barakalar da tek tek kaldırılıyor. Hakkari-Van karayolu üzerinde imarı işgal eden, şehir prestijini zedeleyen, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan tüm barakalar, zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim’in göreve başlamasıyla birlikte kentin bir anda değiştiğini ve hizmetlerin katlanarak devam ettiğini belirten vatandaşlar, bu çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiler.