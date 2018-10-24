Şeker pancarının bir kökü 8 kiloya ulaştı

Hakkari'nin Durankaya beldesinde bir çiftçinin yetiştirdiği şeker pancarları, önceki yıllara oranla 3-5 kat daha fazla büyüdü.

Durankaya beldesinde şeker pancarı üretimi yapan bir çitçi, farklı bir işlem yapmadan yetiştirdiği ürünün bir kökünün 8 kiloya ulaşması esnafları bile şaşırttı. Kent merkezinin sebze meyve ihtiyacının bir bölümünün karşılandığı Çimenli köyünde tezgahlarda yerini alan Durankaya beldesinin 8 kiloluk şeker pancarı büyük ilgi gördü.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Çimenli köyünde sebze meyve satışı yapan bir esnaf, Durankaya beldesinde yetişen şeker pancarını sebze meyve tezgahlarında satmaya başladı.

Yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki şeker pancarını gören vatandaşlar, Hakkari yöresinde ilk defa bu denli büyük şeker pancarı gördüklerini ifade ettiler. Durankaya beldesinde verimli toprakların bulunduğunu belirten vatandaşlar, Hakkari'de bir şeker pancarı fabrikasının kurulması halinde bölgede birçok vatandaşın şeker pancarı üreterek hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaklarını kaydettiler.

Şeker pancarını Durankaya beldesinde satın aldığını belirten Çimenli esnafı ise, çiftçilere bol kazançlar diledi.