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27 Temmuz 2018 11:57

Sele kapılan asma köprüler yenileniyor

Hakkari’de sele kapılan asma köprülerin yerine yenilerinin yapılması için çalışma başlatıldı.

Sele kapılan asma köprüler yenileniyor

27 Temmuz 2018 11:57


Yaklaşık iki yıl önce meydana gelen sel felaketi nedeniyle tahrip olan asma köprülerin yerine il özel idaresi tarafından yenileri yapılıyor. Kent merkezinden 30 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Üzümcü köyünde Zap Suyu üzerinde kullanılan asma köprünün yerine il özel idaresi tarafından yenisi inşa edilmeye başlandı.


Üzümcü köyü sakinleri, Zap Suyu’nun karşı tarafına geçmek için ulaşımlarını sağladıkları asma köprünün sel suyuyla gittiğini belirttiler. Mağdur olduklarını belirten köy sakinleri, Hakkari Valiliği İl Özel İdaresinin duruma el atarak kendilerine yeni asma köprü yaptıkları için teşekkür ettiler.




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