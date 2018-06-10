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10 Haziran 2018 14:06

Şemdinli Belediyesinde ‘Dengbejler’ gecesi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi tarafından düzenlenen Dengbejler (Ozanlar) gecesi büyük ilgi gördü.

Şemdinli Belediyesinde ‘Dengbejler’ gecesi

10 Haziran 2018 14:06


Huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçe, kültür ve sanatla gündemdeki yerini koruyor. Her akşam iftar sonrası farklı etkinliklerin yapıldığı ilçede, halk huzurlu ortamdan oldukça memnun. Zaman zaman protokol üyelerinin de katıldığı etkinliklere vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Şemdinli Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen ve birçok yerel sanatçının katıldığı Dengbejler gecesi, büyük beğeni topladı.


Düzenlenen etkinliklere katılan vatandaşlar, belediyenin bu tür etkinlikler düzenlemesi ve vatandaşların bu konudaki beklentilerini karşılamasına çok sevindiklerini söylediler. Ramazan boyunca birbirinden güzel etkinliklerin düzenlenmesini sağlayan Şemdinli Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman ve programı hazırlayan ekiplere teşekkür ettiklerini ifade eden vatandaşlar, Şemdinli’deki Ramazan gecelerinin ilk defa bu kadar neşeli ve renkli geçtiğini belirttiler.




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