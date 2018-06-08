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08 Haziran 2018 09:14

Şemdinli de iftardan sonra bisiklet gezintisi

Hakkari’ Şemdinli’ilçesinde uzun bir aradan sonra bölgeye gelen huzurla birlikte iftar sonrası spor tutkunu gençler bir araya gelerek gezinti turları düzenliyor.

Şemdinli de iftardan sonra bisiklet gezintisi

08 Haziran 2018 09:14


Şemdinli ’Genç Bisikletçiler Grubunun’ düzenlediği etkinlik için iftar sonrası ilçe merkezinde toplanan 15’e yakın genç bisikletçi ilçeden 10 kilometre uzaklıktaki Pesan Çayı Kaymakamlık Çeşmesi ve çevre yolu üzerinde 2.5 saat pedal çevirerek gezinti turları düzenliyorlar. Gençler bölgede son zamanlarda yaşanan huzur ortamını devamlılığına dikkat çekmek ve bu tür etkinliğinin olabilmesi için yetkililerden destek beklediğini belirttiler. Gezinti düzenleyen genç bisikletçiler gurubu, daha sonra hatıra fotoğrafı çekerek sahur vaktinde etkinliği tamamladılar.


Bisiklet turuna katılan Ercan Severcan, "Bizler iftardan sonra gezmek amacıyla sahur vaktine kadar tur atıyoruz. Bu turlarımız hem spor amacıyla hemde sağlık açısında çok faydalı herkese tavsiye ediyorum. Biz 15 arkadaş bir araya toplanarak iftardan sonra hemen gezinti turları yapıyoruz, hemde spor yapıyoruz. Biz her Ramazan da kahvede oturup çay içerdik sıkılıyorduk. Bu ramazanda biraz değişikli olsun diye böyle bir gezinti turları düzenledik. Ama şimdi Şemdinli gitgide gelişiyor" dedi.




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