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14 Nisan 2017 13:06

Şemdinli-Derecik yolu ikiye bölündü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz yönden etkiledi.

Şemdinli-Derecik yolu ikiye bölündü

14 Nisan 2017 13:06


Şemdinli-Derecik beldesi ulaşımını sağlayan yol, yağışlarla birlikte dere yatağının taşması sonucu ikiye bölündü. Yolun kapanmasıyla birlikte birçok yolcu da mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan yolcular, beraberindeki çocuklarının okula gidemediğini belirterek, yolun açılmasını beklediklerini ifade ettiler.


Kabuğunda çıkan ve yolun tamamını kapatan Şemdinli Deresi ise görenleri korkutuyor.


Karayolları yetkilileri, kabaran dere yatağının yolu tamamen kapattığını belirterek, yolun yeniden açılması için çalışmaların sürdüğünü belirttiler.




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