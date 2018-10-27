Şemdinli kaymakamı Nehri köyününse incelemelerde bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçe kaymakamı Muhammet Fuat Türkman Bağlar köyünü (Nehri) ziyaret ederek tarihi yerleriyle ilgili çalışmaları yerinde inceledi.

Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman beraberinde Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoglu, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer ile Bağlar köyü (Nehri) bölgesindeki tarihi yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi edindi,Burada Seyit Taha turbesinide ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Kaymakam Türkman, "Amacımız Bağlar köyünün Kayme Sarayındaki yapılan restorasyonlardan sonra inanç turizmi bakımından cazip bir bölge olarak tüm Türkiye'ye tanıttırmaktır. Bu bölgede yapılan restorasyon çalışmaları eski yapıya bir uyum içinde tekrardan yapıldı.Bölgedeki huzurun tesis etmesiyle birlikte ilerleyen zamanlarda çok güzel şeyler olacaktır" dedi.