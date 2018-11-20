Şemdinli sanayi sitesi hizmete hazır

Hakkari'nin Şemdinli sanayi sitesinde yapılan çalışmalar sona gelindi.

Şemdinli sanayi sitesinde yapımı 2012 yılında başlanılan 50 işyerindeki çalışmalar sona gelindi. Şemdinli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Muharrem Tekin yaptığı açıklamada; “2006 yılında başlayan girişimlerimiz sonucu 2008 yılında yatırım programına alındı. 2012 yılında inşaatını başlattığımız sanayi sitesi şuanda nihayet hizmete hazır duruma getirmiş bulunmaktayız. Başladığımız günden bu yana büyük zorluklara rağmen umudumuzu yitirmedik ve özveriyle çalışmalarımızı sürdürdük. 2015 ve 2016 yıllarında bölgede cereyan eden olaylardan kaynaklı iki yıl süreyle çalışma yapamadık. Kimi zaman akşam mesaileri yaptık, kimi zaman inşaatta çalışan işçi dostlarımızın çalışmalarına katkıda bulunduk. Kısıtlı imkanlar ve zor şartlar altında çalışmalarımızı devam ettirdik. Kimi çevre hiç inanmadı. Ama biz inandık ve başardık. Sanayi sitemizde 50 işyeri mevcut olup her iş yeri 140 metrekare kapalı, 40 metrekare açık olmak üzere toplamda 180 metrekare alana sahiptir. 250 metre uzunluğunda istinat duvarı ile çevrili olup çevre kirliliğine karşı kanalizasyon için paket arıtma kurduk. 50 m3 su deposu ve 24 saatte yaklaşık 400 ton su depolayan kuyu sondaj suyu çıkardık. Üç kattan oluşan toplamda 450 metrekare idare binası yapıldı. Camii, toplantı salonu ve idare ofisi yapıldı. Araç park alanı ve oturma parkının da olacağı sanayi sitesinin Altyapı çalışmaları Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteği ile yapıldı. Sanayi sitemiz hizmete hazır olup en kısa sürede sanayici esnafımızın taşınmasını sağlayacağız. Daima esnafımızın hizmetinde olduğumuzu ve bundan sonra da esnafımıza ve bütün Şemdinli halkına hizmet etmeye devam edeceğimizi belirtir, sanayi sitemizin esnafımıza ve Şemdinlimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah daha güzel hizmetler nasip etsin” şekkinde konuştu.