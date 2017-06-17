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17 Haziran 2017 23:30

Şemdinli’de 1 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şemdinli’de 1 PKK’lı etkisiz hale getirildi

17 Haziran 2017 23:30


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Yeşilova köyü bölgesinde güvenlik güçlerince icra edilen gözetleme faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 1 adet AT-4 tanksavar füzesi, 1 RPG-7 roket atar, 4 adet RPG-7 mühimmatı, 3 adet el bombası, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 5 adet AK-47 uzun namlulu silaha ait 5 adet dolu şarjör, 1 adet sırt çantası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.




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