Şemdinli’de 1 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Yeşilova köyü bölgesinde güvenlik güçlerince icra edilen gözetleme faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 1 adet AT-4 tanksavar füzesi, 1 RPG-7 roket atar, 4 adet RPG-7 mühimmatı, 3 adet el bombası, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 5 adet AK-47 uzun namlulu silaha ait 5 adet dolu şarjör, 1 adet sırt çantası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.