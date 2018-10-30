Şemdinli'de 30 adet av tüfeği ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 30 adet av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçesi Tekeli köyünde yapılan arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bir minibüsün içerisinde gizlenmiş vaziyette 30 adet gümrük kaçağı tek kırma av tüfeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.