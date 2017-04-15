Şemdinli’de arı ölümleri

Şemdinli’nin Derecik beldesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yüzlerce arı telef oldu. İlçenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan arıcılıkla uğraşan çiftçiler, arı ölümleriyle zor durumda kaldılar. Bahar aylarıyla arılarının kontrollerini yapmak isteyen Nurettin Eren, kovan kapaklarını açtıklarında arıların telef olduğunu gördü. 25-30 senedir arıcılık yaptığını ifade eden Eren, “Şimdiye kadar senede 10 ile 20 arı telef olurken, bu yıl yüzden fazla arım telef oldu. Bu arıların neden telef olduklarını bilmiyoruz. Boş kovanları eve götürdüm. Biz arıcılar, yetkililerden yardım istiyoruz. Uzun zamandır arıcılık yapıyorum. Benim geçim kaynağım arıcılıktır. Şemdinli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvurdum, ancak birçok vatandaşa ait arıların telef olduğunu öğrendim” dedi.

Arıcıların yaklaşık yüzde 70 oranında arılarının öldüğünü dile getiren Hakkari Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkan Adayı Sait Erçin, “Bu sıkıntı bizim üreticilerimize ve bize yansımış durumdadır. Bu sene güzel bir mevsim bekliyorduk, maalesef şu anda birçok üreticinin yüzde 50-60’a yakın arılarının yok olduğu gündemdedir. Biz yetkililerden arıcılara yardım etmelerini talep ediyoruz” diye konuştu.

Arıcılardan Hüseyin Avcı ise, 1975 yılından beri arıcılık yaptığını belirterek, “Bilmediğimiz bir nedenden dolayı bu arılar öldü. İlk defa böyle bir olaya rastladık. Bu sıkıntıları yetkililere ulaştırmak istedik. Devletin bize destek vermesini bekliyoruz. 190 arım öldü” ifadelerini kullandı.

Şemdinli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, ilçede 36 bin arı kovanı bulunduğu ve 330 kayıtlı arıcı olduğu belirtildi. Çeşitli nedenlerden dolayı arı ölümlerinin sürdüğünü ifade eden yetkililer, ölümlerin başlıca nedenlerinin arıcıların bilinçsizliği, ana arıların değiştirmemiş olması, sonbahar aylarında arılara yeterli miktarda beslenememesi ve bitle mücadele edilememiş olduğunu dile getirdiler.