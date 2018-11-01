Şemdinli'de freni patlayan kamyonetin devrildi

Hakkari’nin Derecik-Şemdinli karayolunda kamyonetin devrilmesi sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Hakkari'nin Derecik-Şemdinli karayolunda kamyonetin devrilmesi sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şemdinli-Derecik karayolu üzerinde bulunan Örencek köyü yakınlarında meydana geldi. Şemdinli'den Derecik ilçesine gitmekte olan 30 SA 680 plakalı kamyonetin freni patlaması sonucu devrildi. Kazada araç sürücü yara almadan kurtulurken, kamyonetin kasasında bulunan hazır su kolileri yola savrularak maddi hasar meydana geldi.