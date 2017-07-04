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04 Temmuz 2017 12:58

Şemdinli’de garaj yapımı

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi, yeni garaj yapımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Şemdinli’de garaj yapımı

04 Temmuz 2017 12:58


Şemdinli Belediyesine ait hizmet araçlarının daha etkin ve hızlı bir biçimde hizmet verebilmesi adına inşa edilen lojistik garajın yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şemdinli Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyeye ait tüm araçların bu alanda toplanacağı belirtilerek, “Bu araçların bakım ve onarımı daha sağlıklı, planlı ve programlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Halkımıza daha etkin, daha hızlı hizmet sunabileceğiz. Sağlıklı bakım yapılacağından hem israf önlenmiş olacak hem de araçlarımızın ömrü uzayacak. Belediyemize ait tüm malzemeler buradaki depolara konulacak. Çevre yolu Pesan mevkiinde bulunan belediyemize ait arsa üzerinde yapacağımız garaj, 920 metrekarelik bir alanı kapsayacak. Garajın tamamlanmasıyla belediye bahçesinde bulunan araçlar ve malzemeler buraya taşınacak. Belediye bahçesi yeniden dizayn edilecek ve görüntü kirliliği de ortadan kaldırılacaktır. Belediyemiz de modern bir bahçeye kavuşturulacaktır” denildi.




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