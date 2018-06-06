Şemdinli Belediyesi ile TÜGVA İlçe Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen yarışmanın finali büyük heyecan oluştu. İmam hatip liselerinde okuyan öğrencilerin katıldığı yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verileceği belirtildi.

Yarışma sonrası açıklamalarda bulunan TÜGVA Şemdinli İlçe Temsilcisi Haşim Karadeniz, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Karadeniz, “Belediye ile ortaklaşa düzenlediğimiz ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma’ yarışmasında bize en büyük desteği veren Şemdinli İlçe Kaymakamımız Muhammed Fuat Türkman’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Programa Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, Şemdinli İlçe Müftüsü Osman Doğan, AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül ve Şemdinli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muzaffer Akdeniz katıldı.