Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 09:54

Şemdinli’de “Güzel Kur’an-ı Kerim Okuma” yarışması

ı Kerim Okuma” yarışması düzenlendi.

Şemdinli’de “Güzel Kur’an-ı Kerim Okuma” yarışması

06 Haziran 2018 09:54


Şemdinli Belediyesi ile TÜGVA İlçe Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen yarışmanın finali büyük heyecan oluştu. İmam hatip liselerinde okuyan öğrencilerin katıldığı yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verileceği belirtildi.


Yarışma sonrası açıklamalarda bulunan TÜGVA Şemdinli İlçe Temsilcisi Haşim Karadeniz, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Karadeniz, “Belediye ile ortaklaşa düzenlediğimiz ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma’ yarışmasında bize en büyük desteği veren Şemdinli İlçe Kaymakamımız Muhammed Fuat Türkman’a teşekkür ediyoruz” dedi.


Programa Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, Şemdinli İlçe Müftüsü Osman Doğan, AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül ve Şemdinli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muzaffer Akdeniz katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç