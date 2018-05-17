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17 Mayıs 2018 11:00

Şemdinli’de İsrail vahşetine kınama

İsrail ve ABD’nin Gazze’deki katliamına tepkiler sürerken, Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar zulmü protesto etti.

Şemdinli’de İsrail vahşetine kınama

17 Mayıs 2018 11:00

Şemdinli halkı teravih namazı sonrası bir araya gelerek Filistin için seslerini yükseltti.


AK Parti Şemdinli İlçe Başkanlığı öncülüğünde İsrail’in Kudüs vahşeti kınandı. Şemdinli ilçe merkezindeki Ulu Camii’nde kılınan teravih namazı çıkışı cami önünde toplanan vatandaşlar ABD’nin büyük elçiliğini Kudüs’te açmasını ve İsrail’in Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanması Şemdinli’de de protesto edildi. Yürüyüş sonrası açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Şemdinli temsilcisi Cihat inan, Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi. ABD’nin bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saydığını ifade eden İnan, ABD’nin bölgedeki ihtilafın çözümünde arabulucu değil açıkça taraf olduğunu kaydetti. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir ”diye konuştu.


Basın açıklaması, “Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika” sloganlarıyla son buldu.




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