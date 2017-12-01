Şemdinli’de kadınlar meslek öğreniyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının desteğiyle Şemdinli Kaymakamlığı tarafından açılan Aile Destek Merkezindeki kurslara genç kızlar ve kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kursa katılan kadınlar ve genç kızlar; dikiş nakış, el sanatları, giyim, moda, elde kurdele nakış, aşçılık ve kuaförlük gibi meslekler dışında Kur’an-ı Kerim ve okuma-yazma öğreniyorlar.

Genç kızlar çeyizlerini de hazırlıyor

Aile Destek Merkezindeki kurslara katılan genç kızlar ise, hem meslek öğreniyor hem de çeyizlerini hazırlıyorlar. Dilvin Yalçın isimli genç kız, hafta içi her gün saat 12.00’de kursa geldiklerini belirterek, “Çeşitli dallarda eğitim görüyoruz ve çeyizlerimizi yaparak ailemize destekte bulunuyoruz. Hocalarımız burada bize güzel örnekler gösteriyorlar. Burada arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçiriyoruz” dedi.

Yalçın, her bir arkadaşımızın değişik bir çalışma yaptığını ifade ederek, “Evde boş durmaktansa buraya gelerek güzel işler öğreniyoruz. Evde boş olan vaktimizi burada değerlendiriyoruz. Burada bize bu kursları açan kaymakamımıza ve diğer yetkililere teşekkür ederiz” dedi.