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15 Mayıs 2018 11:00

Şemdinli’de mezuniyet gecesi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki İMKB Anadolu ve Sabri Özel Anadolu liselerindeki öğrenciler için mezuniyet gecesi düzenlendi.

Şemdinli’de mezuniyet gecesi

15 Mayıs 2018 11:00


Şemdinli İMKB Lisesi ve Sabri Özel Anadolu Lisesi mezunlarının düzenledikleri gecede; öğrenci ve öğretmenler bir araya gelerek eğlendi. Lise son sınıf öğrencilerinin mezuniyet gecesine Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.


Mezun olan öğrencilerin seslendirdikleri şarkılar eşliğinde mezuniyet pastasının kesilmesinin ardından yerel sanatçılar sahne aldı. Öğrenciler, Kürtçe ve Türkçe seslendirilen şarkılar eşliğinde halay çekerek doyasıya eğlendi.




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