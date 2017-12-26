Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 17:16

Şemdinli’de ‘münazara’ yarışması

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki lise öğrencileri arasında münazara yarışması yapıldı.

Şemdinli’de ‘münazara’ yarışması

26 Aralık 2017 17:16


Şemdinli’de daha önce 5 lisenin katıldığı münazara yarışmasında ilk ikiye kalan İMKB Lisesi ve Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında final yapıldı. Türkiye Gençlik Vakfı ve İlçe Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ve Belediye Kültür Merkezinde yapılan final yarışmasını İMKB Lisesi kazandı.


Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği münazara yarışmasına AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Muzaffer Akdeniz, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
10
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Sisli
    10°C
  • Cuma
    Sisli
    10°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç