Şemdinli’de ‘münazara’ yarışması

Şemdinli’de daha önce 5 lisenin katıldığı münazara yarışmasında ilk ikiye kalan İMKB Lisesi ve Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında final yapıldı. Türkiye Gençlik Vakfı ve İlçe Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ve Belediye Kültür Merkezinde yapılan final yarışmasını İMKB Lisesi kazandı.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği münazara yarışmasına AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Muzaffer Akdeniz, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.