Şemdinli’de Ramazan programı

Şemdinli Belediyesi bünyesinde bulunan Nujin Kadın Yaşam Evi, kadınlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında düzenlenen Ramazan programında, Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dini sohbet ve dualar edildi.
Nujin Kadın Yaşam Evi çalışanı Zin Öpengin, kadınlara yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, “Ramazan ayının başlamasıyla böyle bir program organize etmek kararı aldık. Programımıza kadınlar oldukça ilgi gösterdiler. Kadınlara yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” dedi.