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14 Nisan 2017 13:04

Şemdinli’de sel

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkili olan sağanak yağışın neden olduğu selden dolayı birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

Şemdinli’de sel

14 Nisan 2017 13:04


Şemdinli’de 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve eriyen kar suları nedeniyle birçok noktada sel meydana geldi. Sel sularının beraberinde getirdiği taş ve çakıllar sonucu birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Birçok tarlanın da sular altında kaldığı köylerde, öğrenciler ise okula gidemedi.


Ferik Yüce isimli vatandaş, dünden beri yağan yağmur nedeniyle köye gidemediklerini belirterek, “Yolda mahsur kaldık. Her yer su altında kalmış. Tarlalarımız sular altında kalmış. Öğrencilerimiz okula gidemedi. Hayvanlarımız ahırda mahsur kalmış durumda, yetkililerin bir an önce bize yardım etmelerini bekliyoruz” dedi.




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