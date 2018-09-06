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06 Eylül 2018 18:52

Şemdinli’de sıcak asfalt çalışması

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Şemdinli’de sıcak asfalt çalışması

06 Eylül 2018 18:52


Şemdinli Belediyesi tarafından Altınsu köyünden ilçe merkezine kadar devam eden ve daha önce kilitli parke taşıyla kaplı olan yolda sıcak asfalt serimi sürüyor. Şemdinli Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman, asfalt serim çalışmaları devam eden çarşı merkezinde incelemelerde bulunarak, teknik personelden bilgi aldı. Bir yandan altyapı ve üstyapı çalışmaları başlatan belediye ekipleri, bir yandan da yol genişletme, duvar örme çalışmalarını sürdürüyor.


Çalışmaların ilçeye güzel bir görünüm sağlayacağını ifade eden vatandaşlar ise, hizmetlerden dolayı Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli Muhammet Fuat Türkman’a teşekkür ettiler.


VEDAŞ ekipleri de altyapı çalışmaları kapsamında hizmetlerini sürdürüyor.




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