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05 Temmuz 2018 12:37

Şemdinli’de yaz spor kursları başlıyor

Hakkari’nin Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından okulların tatil olmasıyla birlikte çocuk ve gençlere yönelik "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında açılması planlanan yaz spor kurslarının kayıtları başladı.

Şemdinli’de yaz spor kursları başlıyor

05 Temmuz 2018 12:37


Okulların tatil olmasıyla birlikte Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlere yönelik hazırlanan "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında açılması planlanan yaz spor kurslarının kayıtları başladı. 7 branşta verilecek yaz kurslarıyla ilgili bilgi veren antrenör Kemal Gündüz, bu yıl badminton, futbol, satranç, basketbol, hentbol, voleybol, tekvando ve halk oyunları branşlarında kursların açılacağını belirtti. Talep edilen kursların devam edeceğini ifade eden Gündüz, "Yaz döneminde spor kurslarıyla öğrencilerin hem sosyal iletişimi, zekasını ve bedensel aktivitesini geliştirmek, öğrencilerimizin bu kurslara gelmesini bekliyoruz. Kurslara katılmak isteyen öğrencilerimiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kayıtlarını yaptırabilirler. Çocuk ve gençlerimizin tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri için ilçe müdürlüğümüz bu yıl kurs sayısını arttırdı" dedi.




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