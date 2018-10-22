Şemdinli'de yollar asfaltlanıyor

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi tarafından başlatılan yol asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Beşevler Mahallesi'nde yürütülen asfaltlama çalışmasını inceleyen Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman, amaçlarının çamurlu ve tozlu yolları sıcak asfaltla buluşturarak daha yaşanılabilir bir ilçe için çaba sarf etmek olduğunu söyledi. Türkman, “İlçedeki yollarımız parke taşlarıyla kaplıydı. Bu da yöredeki zorlu kış koşullarından dolayı maalesef yetersiz kalıyordu. İlçe merkezi ve mahallerde başlatmış olduğumuz sıcak asfalt serim çalışmalarına, toz ve toprak nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşanılan Beşevler Mahallesi yolumuzu da ekledik. Bu yolumuzdaki sıcak asfalt serim çalışmalarını tamamlayarak, yolumuzu toz ve topraktan arındırdık” dedi.