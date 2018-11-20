Şemdinli'deki eski şu depoları yenilendi

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi ilçenin içme suyu depolarını yeniledi.

Şemdinli Belediyesi Başkanlığı, eski ve harabe olan ilçenin içme suyu depolarını yeniledi. Konu ile ilgili bilgi veren Şemdinli Belediye başkanı Mehmet Fuat Türkman, “Belediyemiz sınırları içindeki şehir şebeke suyu dağıtımının yapıldığı bakımsız, yalıtımdan dolayı su kaçakları fazla oluyordu. Vanaların bozuk, depo malzemelerinin çok eski ve paslanmış olduğu ekiplerimiz tarafından tespit edil. Bu kapsamda su depolarında geniş çaplı bir bakım ve onarım çalışması yaparak, depoları daha sağlıklı hale getirdik. Amacımız ilçe sakinlerine daha sağlık bir içme suyu sağlamaktır. Bu anlamda belediyemizin hizmete dayalı çalışmaları aralıksız bir şekilde sürecek” dedi.