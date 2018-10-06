Serhat Vilayeti Hakkari bilimsel olarak tartışılacak

Yazılı tarih öncesine kadar dayanan geçmişi ve jeopolitik konumuyla Hakkari birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. 1926 yılında il statüsüne kavuşan Hakkari, 1933-1936 yılları arasında Van'a bağlı kaldıktan sonra tekrar il konumuna getirildi. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının, Hakkari Valiliği- İl Kültür Müdürlüğü ve Hakkari Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştireceği uluslararası bir sempozyumla serhat vilayetimiz Hakkari, Cumhuriyet öncesi ve sonrası ile siyasî, idarî, coğrafî, ekonomik ve sosyal meseleleriyle bilimsel olarak tartışılacak. 2019 yılının Mayıs ayı içerisinde yapılması planlanan sempozyumun düzenleme kurulu, ilk toplantısını 3 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirdi. Sempozyum ilânı başta olmak üzere tüm duyuruların Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının genel ağ sayfası ile sosyal medya hesaplarından ilân edileceğini ifade etti.