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16 Haziran 2017 16:08

SGK’dan bilgilendirme toplantısı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hakkari İl Müdürlüğü, 7020 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

SGK’dan bilgilendirme toplantısı

16 Haziran 2017 16:08


SGK’da düzenlen toplantıya SGK Hakkari İl Müdürü Basri Tümsek, Müdür Yardımcısı Alper Yıldırım ve işveren şef yetkilisi İbrahim Yaşçın; ildeki serbest muhasebeci ve mali müşavirlere 7020 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında soru ve cevaplar şeklinde detaylı bilgiler verdiler.


Toplantıya ilişkin SGK tarafından yapılan açıklamada ise, serbest muhasebeci ve mali müşavirlere sosyal güvenlik alacaklarının yapılandırılması, sigortalı ve işverenlere ne gibi faydalar sağlandığı hakkında detaylı bilgiler verildiği belirtildi. Açıklamada, “Sosyal güvenlik borçlarını yapılandıran işveren ve sigortalılarımızın geçmiş dönem borçlarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, borç asıllarına ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) uygulanacağından ekonomik olarak daha uygun imkânlarda ödeme kabiliyetine kavuşacaklardır. Aynı zamanda birikmiş borçlara taksitle ödeme seçeneği getirildiğinden, ilgililer kolay ödeme imkânına sahip olabilecektir. Yapılandırma kanunları; kamuya birikmiş alacaklarını tahsil etme imkânı verirken, vatandaşlarımıza ise daha esnek ve kolay ödeme imkânı sunmaktadır. Ayrıca borçlarını yapılandıran işverenlerimiz; prim teşviklerinden yararlanmaya devam edebilmekte, borçlularımıza uygulanması gereken icra işlemleri durdurulmakta, ilk taksitin ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilmektedir” denildi.




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