Sıcaktan kavrulan Hakkari’de yağmur sürprizi

Hakkari’de son günlerde etkili olan sıcaklar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, uzmanlar ise ishal vakalarına karşı uyarılarda bulunuyor. arttığı Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıktığı Hakkari’de bir anda başlayan yağmur ve ardından etkili olan rüzgar, vatandaşları sevindirdi. Her ne kadar yollar adeta gölete dönüşse de birçok vatandaş duvar diplerinde yağmurun dinmesini bekledi. Yağışların beraberinde rahmet getirdiğini ifade eden Hakkarili esnaflardan H. İbrahim Aşan, son günlerde sıcakların vatandaşı bunalttığını belirtti. Aşan, yayla havasının yaşandığı Hakkari’ye herkesi davet ettiklerini söyledi.