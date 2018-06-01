Silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçenin Güngör Mahallesi’nde meydana geldi. Haydar Çelik isimli güvenlik korucusundan bir süre haber alamayan yakınları, aramaya başladı. Bir süre sonra Atatürk Lisesi civarında aracında ölü olarak bulunan Çelik’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Orman Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutan Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, kurum amirleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Tören sırasında sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, resmi makamlarca henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.