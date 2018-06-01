Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 17:26

Silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu.

Silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu

01 Haziran 2018 17:26


Edinilen bilgiye göre, olay, ilçenin Güngör Mahallesi’nde meydana geldi. Haydar Çelik isimli güvenlik korucusundan bir süre haber alamayan yakınları, aramaya başladı. Bir süre sonra Atatürk Lisesi civarında aracında ölü olarak bulunan Çelik’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Orman Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutan Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, kurum amirleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Tören sırasında sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, resmi makamlarca henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç