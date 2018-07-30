Sınırda 119 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 29 Temmuz 2018 günü ilimiz Şemdinli ilçesi sınır hattında icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında Türkiye topraklarından Irak topraklarına yasadışı yollardan geçmeye çalışan bir şahıs ve bir yük hayvanı tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizi fark eden şüpheli şahıs, yük hayvanını olay yerinde bırakarak Irak topraklarına kaçmıştır. Yük hayvanı üzerinde yapılan aramada 119 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiş olup; ele geçirilen malzemeler Derecik Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.